Ford lässt den nächsten Mustang los

Mit mehr Leistung und digitalem Cockpit rollt in diesem Jahr der neue Ford Mustang auch nach Europa. Er kann ab sofort zur Preisen ab 59.900 Euro bestellt werden. Der Sportwagen ist nach wie vor auch als Cabrio erhältlich und hat in der siebenten Modellgeneration ein noch etwas kantigeres Design erhalten, ohne sich allzu weit vom Vorgänger zu entfernen. Der V8-Motor wurde weiterentwickelt, so dass der Mustang GT künftig 446 PS (328 kW) leistet und bis zu 540 Newtonmeter Drehmoment liefert. Das Topmodell „Dark Horse“ bringt noch einmal sieben PS mehr mit. (aum)