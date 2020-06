Rekord: 90 Ford Mustang im Autokino

Das ist deutscher Rekord: Das Autohaus Kreissl kann die meisten Ford Mustang in einem Autokino zählen. Rund 90 Fahrzeugbesitzer folgten am vergangenen Sonnabend der Einladung zur „langen Mustang-Nacht“ auf einem Parkplatz in Bad Homburg, der für fünf Tage in ein Autokino verwandelt worden war. Gezeigt wurden zwei Filme, in denen der legendäre Ford eine wichtige Rolle spielt: „John Wick: Kapitel 2“ und – natürlich – „Bullitt“ mit Steve McQueen. Der Ton wurde über eine speziell freigeschaltete Radiofrequenz direkt auf das Soundsystem des Fahrzeuges übertragen.

Zusätzlich zur langen Mustang-Nacht hatte der Ford-Store Kreissl aus Anlass seiner Wiedereröffnung gestern alle systemrelevanten Berufsgruppen, wie beispielsweise Krankenhausangestellte, Pflegekräfte, Supermarktmitarbeiter, Busfahrer und Müllwerker zu einem Kinoabend bei freiem Eintritt eingeladen.



Das Autohaus Kreissl ist seit 1957 Ford-Vertragshändler. Nach vielen Umbauten und Erweiterungen der Fahrzeugausstellungen wurde der Standort vor fünf Jahren einer der ersten Ford-Stores in Deutschland und erhielt damit das Vertriebsrecht für Modelle Mustang, Vignale und Edge. (ampnet/jri)