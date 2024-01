Ulrich Mechau, bisher Vice President Sales & Service bei Hyundai Motor Europe, wird President & CEO der deutschen Vertriebsgesellschaft in Offenbach. Er tritt in der Deutschlandzentrale die Nachfolge von Wang Chul (William) Shin an, der eine neue Aufgabe im globalen Hyundai Motor Company Headquarter übernehmen wird.

Mechau kam 2018 als Director of Sales zu Hyundai Europa und wurde zwei Jahre Vice President Sales & Service. (aum)