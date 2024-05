Hyundai peilt am Nürburgring den vierten Sieg in Folge an

Hyundai strebt bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring (30. Mai bis 2. Juni) den vierten Sieg in Folge in der TCR-Klasse an. Dazu bringt die koreanische Motorsportabteilung beim Saisonhöhepunkt in der Eifel drei Hyundai Elantra N TCR mit international erfolgreichen Fahrer-Teams an den Start.

Den TCR-Rennwagen mit der Startnummer 830 beispielsweise pilotieren die Sieger aus den Jahren 2022 und 2023: Mikel Azcona, Marc Basseng und Manuel Lauck. Im zweiten Auto (Startnummer 831) starten vier Fahrer aus dem US-amerikanischen Tourenwagensport und im Elantra N TCR mit der Nummer 832 gehen vier Stars der TCR China an den Start.



In der Hyundai Fan-Zone wird zudem einer der beiden Pikes Peak Hyundai Ioniq 5 N ausgestellt. Mit den vollelektrischen Hochleistungsmodellen will Hyundai am 23. Juni 2024 beim legendären Bergrennen in Colorado antreten, um eine neue Rekordzeit in der Kategorie der serienmäßigen SUV und Crossover-Fahrzeuge mit Elektroantrieb aufzustellen. Das Projekt und das Rennfahrzeug stellt Hyundai am 31. Mai 2024 von 12:00 bis 12:30 Uhr im Fahrerlager vor.



Hyundai ist eng mit der Nordschleife verbunden und unterhält ein technisches Entwicklungszentrum im Gewerbegebiet Meuspath in Sichtweite der Strecke. Umfangreiche Erprobungstests und Rennerfolge auf dem Nürburgring sind von zentraler Bedeutung für die Identität der Hochleistungsmarke N – der Name N entstand in Anlehnung an das globale Forschungs- und Entwicklungszentrum von Hyundai in Namyang (Südkorea) und die Nürburgring-Nordschleife.



Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist eines der größten Motorsportereignisse des Jahres, das regelmäßig fast 150 Teams und mehr als 200.000 Fans anlockt. Der 25,378 km lange Kurs, bestehend aus Grand-Prix-Strecke und Nordschleife, stellt einzigartige Anforderungen an Auto und Fahrer. Deshalb gelten die 24h Nürburgring als eine der anspruchsvollsten Motorsportveranstaltungen der Welt. (aum)