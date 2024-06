Eduardo Ramírez ist neuer Chefdesigner des Hyundai Design Europe Centers in Rüsselsheim. Nach seinem Abschluss an der Coventry University und dem Royal College of Art arbeitete er als Exterieurdesigner bei Audi und General Motors. Seit 17 Jahren ist Ramírez im europäischen Designteam von Hyundai tätig. Dort zeichnete er verantwortlich Modelle wie den i10, den Kona und Bayon sowie den Santa Fe. (aum)