Hyundai Specials: SUV fahren ohne Anzahlung

Hyundai bietet aktuell günstige Leasingraten inklusive Prämien von bis zu 6000 Euro für seine Modelle Kona und Tucson. So startet im Rahmen der bis zum 31. August 2024 laufenden „Hyundai Specials“-Aktionswochen beispielsweise das City-SUV in Verbindung mit dem 120 PS (88 kW) starken 1,0-Liter-Turbobenziner und 6-Gang-Schaltgetriebe zu einer monatlichen Leasingrate ab 249 Euro ohne Anzahlung.

Auch für die vollelektrische Variante gibt es bei teilnehmenden Hyundai-Händler die „Specials“-Rate. Der SUV-Stromer mit 115 kW (156 PS) starkem Elektromotor und 48-kWh-Batterie in der Ausstattungsversion Advantage etwa lässt sich ab 289 Euro pro Monat fahren. Die Herstellerprämie von 5000 Euro wird dabei verrechnet, sodass keine Anzahlung zu Beginn der vierjährigen Vertragslaufzeit erforderlich ist. Gleiches gilt für die stärkere E-Version mit 160 kW (218 PS) und 65 kWh-Akku. In der Ausstattung „Prime“ und einer Prämie von bis zu 6000 Euro lässt sich das vollelektrische Topmodell monatlich ab 354 Euro ohne Anzahlung leasen.



Noch etwas günstiger ist man mit dem größeren SUV-Bruder Tucson unterwegs. Angetrieben von einem 160 PS (118 kW) starken 1,6-Liter-Turbobenziner ist das 4,50 Meter lange Kompakt-SUV in der Ausstattungslinie „Select“ zu einer monatlichen Leasingrate von 339 Euro zu haben – auch hier ohne Anzahlung. (aum)