Skoda weiß, wer was bestellt

Die Skoda-Kompaktmodelle Scala und Kamiq verfügen serienmäßig über Assistenzsysteme wie einen Spurhalteassistenten oder einen Frontradarassistenten mit City-Notbremsfunktion. Optional bieten sie zahlreiche weitere Sicherheitssysteme und Assistenten an. Wie gefragt die Systeme sind, zeigt nun eine interne Statistik. Demnach fährt jeder fünfte Scala mit einem Spurwechselassistenten, mehr als jeder vierte Kamiq mit einem Spurwechselassistenten inklusive Ausparkassistent.

Knapp die Hälfte der bestellten Kamiq verfügt zudem über einen Knieairbag. 15,1 Prozent der Fahrzeuge verfügten über den Proaktiven Insassenschutz inklusive Seitenairbags an den hinteren Türen. Beim Scala entschieden sich 18,9 Prozent für den optionalen Knieairbag.



Beim Crossover Kamiq entschieden sich mehr als ein Drittel der Kunden (34,5 Prozent) für den adaptiven Abstandsassistenten, der bis zu einer Geschwindigkeit von 210 km/h das gewünschte Tempo selbstständig hält und bei langsamer vorausfahrenden Autos automatisch abbremst. Beim Scala war fast jedes vierte Fahrzeug (24,5 Prozent) damit ausgerüstet. Auch die Müdigkeitserkennung, für die sich 19,3 Prozent der Kamiq-Käufer und 17,4 Prozent der Scala-Fahrer entschieden, steht hoch im Kurs.



Eine Rückfahrkamera haben 45 Prozent der Scala-Käufer und 59,1 Prozent der Kamiq-Käufer bestellt. 36,9 Prozent aller ausgelieferten Scala-Modelle und 49,2 Prozent aller Kamiq haben Parksensoren vorne und hinten an Bord. Für einen Fahrlichtassistenten entschieden sich 22,8 Prozent der Scala-Käufer und 17,8 Prozent der Kamiq-Kunden. 71,4 Prozent der ausgelieferten Scala-Modelle und 81,4 Prozent des Kamiq waren mit einem Regensensor ausgestattet.



In Deutschland entscheiden sich Käufer des Scala (64,0 Prozent) und Kamiq (72,1 Prozent) sehr häufig für einen Fahrlichtassistenten inklusive Regensensor und automatischer Innenspiegelabblendung. Der Fernlichtassistent hält in 37,0 Prozent aller Scala Einzug, jeder fünfte Kamiq (19,0 Prozent) hat diese Funktion an Bord. Zu den beliebtesten Ausstattungsmerkmalen zählen zudem die Parksensoren vorn, die in mindestens jedem zweiten Fahrzeug ausgewählt werden. (ampnet/deg)