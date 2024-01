Dacia-Deutschlandchef: „Wir bleiben auf Rekordkurs“

Dacia kann auf ein weiteres Rekordjahr zurückblicken. Der rumänische Renault-Ableger verkaufte in Deutschland im vergangenen Jahr 68.585 Fahrzeuge und erreichte einen Marktanteil von 2,4 Prozent. Bei den Privatkunden liegt der Wert bei 5,5 Prozent. Auch in diesem Jahr plant Dacia weiter mit Rekorden. „Wir wollen wachsen“, erklärt Dacia-Deutschlandchef Thilo Schmidt im Interview mit der Autoren-Union Mobilität. Eine wichtige Rolle spielt dabei der neue Duster, der im Sommer zu den Händlern kommt.

Unverändert bleibt die Dacia-Philosophie, die Modelle ohne Rabatte abzusetzen und sich nicht an Preiskämpfen zu beteiligen. „Bei uns gilt bundesweit der Katalogpreis – und es wird bei uns nach wie vor keine Rabatte gegeben“, sag Schmidt. Neben dem neuen Duster kommt in diesem Jahr auch der Elektro-Kleinwagen Spring überarbeitet auf den Markt, und im kommenden Jahr wagt sich Dacia mit dem Bigster in ein neues Segment.



Um die Wertungen bei der TÜV-Hauptuntersuchungen zu verbessern, plant Dacia in Deutschland eine Treuegarantie für die Kunden, die ihr Auto regelmäßig warten lassen. „Unsere Kundinnen und Kunden erhalten ein zusätzliches Garantiejahr, wenn die Wartung in den Werkstätten der Dacia-Partner gemacht wird. Auch die Fahrzeuge, die zeitnah aus der Garantie gehen, werden von dieser Maßnahme profitieren“, so Schmidt. (aum)