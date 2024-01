Sven Schuwirth leitet Vertrieb und Marketing bei Seat

Sven Schuwirth wird zum 1. Februar Vertrieb- und Marketingvorstand von Seat. Der bisherige COO von Cupra folgt auf Kai Vogler, der neue Aufgaben bei Volkswagen Financial Services Overseas übernimmt.

Sven Schuwirth war von 2004 bis 2016 in leitenden Funktion bei Audi für die Markenentwicklung und Corporate Identity sowie Markenstrategie und Digitalisierung zuständig. Dann wechselte er für drei Jahre zu BMW, ehe er zu Audi zurückkehrte und dort den neu geschaffenen Bereich „Marke Audi, Digital Business und Customer Experience“ verantwortete. Seit Juni 2021 arbeitet Sven Schuwirth für Seat in Martorell. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an CEO Wayne Griffiths. (aum)