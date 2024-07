Seat ernennt Arantxa Alonso zum Brand Officer

Seat hat Arantxa Alonso zum Brand Officer ernannt. In dieser neu geschaffenen Position soll die Spanierin eine langfristige Strategie für die Marke entwickeln. Alonso, derzeit Leiterin des Cupra-Projektbüros bei Volkswagen Anhui in China, wird ihre neue Position am 1. September antreten und direkt an Sven Schuwirth, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Aftersales bei der Seat S.A., berichten.

Seat spiele nach wie wie vor eine „entscheidende Rolle für das langfristige profitable Wachstum des Unternehmens“, sagt Wayne Griffiths, CEO von Seat und Cupra. „Für diese Position brauchten wir jemanden mit dem Ehrgeiz und der Vision, den anhaltenden Erfolg der Marke auszubauen. Arantxa ist zweifellos die perfekte Person für diese Aufgabe.“



Arantxa Alonso, die fließend Französisch, Deutsch, Englisch und Spanisch spricht, schloss ihr Studium als Wirtschaftsingenieurin an der Universidad Politécnica de Madrid ab und erwarb im Jahr 2000 ihren Master in Automotive Product Engineering an der Cranfield University. Darüber hinaus absolvierte sie einen Executive Master in Vertrieb und Marketing an der ESADE Business School und ein Programm über künstliche Intelligenz am MIT (Massachusetts Institute of Technology).



Ihre Karriere bei der Seat S.A. begann im Jahr 2005. Im September 2010 wurde Alonso Global Product Manager für den Seat Leon und im Mai 2014 zum Global Head of Product Marketing für alle Kompaktwagen der Marke. Seit November 2019 ist sie in ihrer derzeitigen Position bei Volkswagen Anhui in China tätig. (aum)