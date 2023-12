FIA Heritage Cup für Nationales Automuseum The Loh Collection

Der Automobilweltverband FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) hat im Rahmen seiner jährlichen Vollversammlung in Baku (Aserbaidschan) das Nationale Automobilmuseum The Loh Collection mit dem FIA Heritage Cup ausgezeichnet. Der Wanderpokal, der Jahr für Jahr außergewöhnliche und herausragende Anstrengungen im Bereich der historischen Fahrzeuge ehrt, wurde dem erst vor wenigen Monaten im hessischen Dietzhölztal eröffneten Museum vom Founding Members’ Club (FMC), bestehend aus den 13 Gründerclubs der FIA, verliehen.

Der FIA Heritage Cup gilt innerhalb der automobilen Klassik-Szene als „Ritterschlag“. So zählen zu den Preisträgern unter anderem das Louwman Museum in Den Haag (NL) sowie renommierte Veranstaltungen wie der London to Brighton Veteran Car Run (GB), die Mille Miglia (I), der AvD-Oldtimer-Grand-Prix (D), die Targa Florio (I) oder die Rolex Monterey Motorsports Reunion (USA).



Die diesjährige Nominierung des Nationalen Automuseums für den Wettbewerb erfolgte durch den Automobilclub von Deutschland (AvD), der für die Bewerbung einen eigenen, zweieinhalbminütigen Video-Rundgang (https://youtu.be/D5qoN3CmGpU) durch die Ausstellung des Museums anfertigte. Die Auszeichnung für das Nationale Automuseum The Loh Collection nahmen am vergangenen Freitagabend der Executive Director Marketing & PR, Florian Urbitsch sowie der Kurator des Museums, Tobias Reichle, aus den Händen von FMC-Präsident Ludwig Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg entgegen. Der langjährige Präsident des AvD war erst im Oktober zum obersten Repräsentanten des FMC gewählt worden. (aum)