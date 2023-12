Mehr als 180 Podestplätze im ersten Jahr

Der neue BMW M4 GT4 der Modellreihe G82 hat in seiner ersten Saison in den Händen von BMW M Motorsport-Teams in aller Welt Erfolge gefeiert. Insgesamt kam das Fahrzeug auf mehr als 180 Podestplätze, darunter mehr als 70 Klassensiege. Aufgrund hoher Nachfrage von Kunden wird BMW M Motorsport 50 weitere Exemplare des Fahrzeugs produzieren, zudem sind die Planungen für ein EVO-Modell des BMW M4 GT4 bereits in vollem Gange. Die Auslieferung an die Teams soll im kommenden Jahr geschehen. Technische Details sind noch nicht bekannt. (aum)