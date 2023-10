Tokio 2023: Und nun noch ein Punk

Nach Adventure, Urban und Tourer hat Nissan für die Japan Mobility Show 2023 in Tokio (26.10.–5.11.2023) noch ein weiteres Konzeptrfahrzeug seiner „Hyper“-Familie angekündigt. Wie schon bei den anderen drei Modellen geht es bei der Präsentation weniger um die Technik als um die Idee und Lifestyle: So richtet sich laut Nissan der vollelektrische Hyper Punk an die Content Creator-, Influencer- und Künstlerszene. Er „verknüpft die virtuelle und die reale Welt – und die Außenwelt mit der im Inneren des Fahrzeugs“. Wie seine drei Geschwister kann auch er bidirektional laden, so dass die Nutzer beispielsweise jederzeit und überall ihre technischen Geräte überall aufladen können.

Die eingebauten Kameras erfassen die Umgebung des Fahrzeugs und können sie mithilfe von künstlicher Intelligenz in Manga-Szenen oder grafische Muster umwandeln, je nach den Vorlieben der Insassen. Die Bilder werden auf drei Bildschirme projiziert, die um den Fahrer herum im Cockpit angeordnet sind. „Dadurch entsteht ein Raum, in dem Realität und Metaversum miteinander verschmelzen“, wie es in der Pressemeldung heißt.



Die Innenraum ist als mobiles Kreativstudio konzipiert und mit WLAN ausgestattet. Mit Biosensoren in den Kopfstützen und künstlicher Intelligenz erkennt der Nissan Hyper Punk die Stimmung der Fahrgäste und wählt automatisch die passende Musik und Beleuchtung, „um deren Energie und Kreativität zu steigern“. Der polygonal gestylte Crossover soll sich dank kurzer Überhänge und großen 23-Zoll-Rädern auch für Ausflüge ins Gelände eignen.



Bis zum Eröffnungstag der Japan Mobility Show am 25. Oktober zeigt die Digital-3-D-Plakatwand im Tokioter Stadtteil Shinjuku die vier vollelektrischen Hyper-Konzeptfahrzeuge. Darüber hinaus sind die Modelle ab dem 25. Oktober im Online-Spiel Fortnite unter dem Begriff „Electrify the World“ für Computerspieler verfügbar. (aum)