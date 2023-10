Buggy mit Wasserstoffmotor startet bei der Rallye Dakar

Der Forschungsverbund HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology), an dem sich Toyota gemeinsam mit weiteren japanischen Automobil- und Motorradherstellern beteiligt, will mit einem Buggy-Prototyp an der Rallye Dakar 2024 teilnehmen. Das Fahrzeug basiert auf einem Fahrgestell, das vom belgischen Partner und Motorsportteam Overdrive Racing modifiziert wurde und eingesetzt wird. Der Buggy verfügt über einen wasserstoffbetriebenen Motor für Motorräder, an dem HySE arbeitet. Ziel des Forschungsverbundes ist die Entwicklung vor allem kleiner Wasserstoffmotoren.

Der Initiative gehören neben Toyota auch Mazda, Subaru, Kawasaki, Yamaha, Honda und Suzuki an. Der Dakar-Prototyp HySE-X1 wird auch auf der Japan Mobility Show ausgestellt, die vom 26. Oktober bis 5. November in Tokio stattfindet. (aum)