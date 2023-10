Tokio 2023: Hyper, Hyper bei Nissan

Nissan stellt auf der Japan Mobility Show (26.10.–5.11.2023) neben dem freizeitorientierten SUV Hyper Adventure zwei weitere Konzeptfahrzeuge mit elektrischem Antrieb unter dem gleichen Label vor. Der Hyper Urban ist ein futuristischer Van mit gegenläufig öffnenden Schiebetüren. Die Vordersitze lassen sich um 360 Grad drehen, so dass alle Passagiere sich bequem miteinander unterhalten können. Reisende im Fond können per Fernbedienung die Navigations- und Audiofunktionen auf dem zentralen Display im Armaturenbrett anzeigen und steuern. Künstliche Intelligenz misst biometrische Merkmale aller Insassen – einschließlich Herzfrequenz, Atmung und Schweiß – und wählt die zur Stimmung passende Musik und Beleuchtung.

Der Hyper Urban wendet sich an Berufstätige in den Städten oder Vorstädten. Die Instrumententafel und das Display können an die Stimmung des Besitzers angepasst werden und später auch Over-the-Air ein Upgrade erhalten. Außerdem lassen sich die Vordersitze umklappen und in die Rücksitze integrieren, so dass nach Feierabend oder auf Reisen ein sofaähnlicher Entspannungsraum entsteht.



Alle drei Fahrzeuge können Strom aus der Batterie auch wieder abgeben. (aum)