Generationswechsel im BMW-Management

Die BMW Group besetzt mehrere Stellen auf der Managementebene unterhalb des Vorstandes neu. Christopher Brownridge übernimmt am 1. Dezember als CEO die Leitung von Rolls-Royce. Er ist seit 2000 für die BMW Group tätig und hat zuletzt die Vertriebsgesellschaft für das Vereinigte Königreich und Irland geleitet. Brownridge folgt auf Torsten Müller-Ötvös, der seit 2010 die Verantwortung für die Marke getragen hat und zum 30. November 2023 in den Ruhestand tritt.

Markus Flasch übernimmt zum 1. November die Leitung von BMW Motorrad. Er folgt auf Markus Schramm, der die Zweiradsparte seit 2018 geleitet hat und am 31. Oktober 2023 in den Ruhestand treten wird. Derzeit ist Flasch, der seit 2015 für die BMW Group tätig ist, als Produktlinienleiter für die Entwicklung und Konzeption aller Fahrzeuge der Marke BMW in der Mittel- und Oberklasse sowie von Rolls-Royce verantwortlich.



Nachfolger für die Leitung der Produktlinie Mittel-, Oberklasse BMW, Rolls-Royce wird zum Jahreswechsel Nicolai Martin, der seit 2004 im Konzern ist. Er leitet aktuell den Bereich Fahrerlebnis, in dem die Entwicklung aller Funktionalitäten zu Fahrwerk, Fahrdynamik und Automatisiertem Fahren gebündelt ist. Sein Nachfolger wird 2024 Mihiar Ayoubi. Er ist seit 1997 für die BMW Group tätig und verantwortet derzeit als Hauptabteilungsleiter die Entwicklung aller Fahrzeuge der Marke Rolls-Royce.



Bernd Körber, Leiter des Produktmanagements, übernimmt ab dem 1. November 2023 zusätzlich die Markenführung für BMW. Jens Thiemer, bislang verantwortlich für die Markenführung, verlässt das Unternehmen zum 31. Oktober 2023 auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen. (aum)