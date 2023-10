Ducati vorzeitig Weltmeister

Ducati ist vorzeitig Marken-Weltmeister der seriennahen Superbike-Serien World SBK und World SSP. Nicolò Bulegas sicherte sich mit der Panigale V2 in Portugal den Fahrertitel in der World SSP und Alvaro Bautista machte mit seinem Hattrick auf der Panigale V4 R einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung in der World SBK. Sein 56. Sieg macht den Spanier zum bislang erfolgreichsten Ducati-Fahrer in der Rennserie. Er überholte damit den viermaligen Weltmeister „King“ Carl Fogarty (55 Siege).

In der World SBK hat Ducati mindestens einen Sieg pro Rennwochenende errungen und in den bisherigen 33 Rennen insgesamt 25 Laufsiege und 42 Podiumsplätze gesammelt. In der SSP-Serie erreichte Ducati 15 Siege (14-mal durch Weltmeister Nicolò Bulega) und platzierte sich in 22 Rennen insgesamt 30-mal in den Top 3. (aum)