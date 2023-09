Aprilia SR GT im Moto-GP-Kleid

Aprilia bringt den 125er- und 200er-Roller SR GT in einer Farbgebung, die sich an der RS im Moto-GP und dem klassischen Renndesign der Marke orientiert. Die mattschwarze Lackierung wird durch die gleichen Grafiken in Rot und Violett bereichert, die auch die Verkleidung der Werksmaschinen auszeichnet. Fußraste und Sozius-Haltegriff sowie die Felgen sind ebenfalls schwarz, wobei rote Details am Vorderrad hervorstechen. Passend zum GP-Motiv gibt es statt leicht profilierter AT-Reifen Gummis mit einem sportlicheren Straßenprofil. Zudem kann eine der beiden Startnummern der beiden Werksfahrer angebracht werden.

Erhältich ist die Aprilia SR GT „Replica“ voraussichtlich ab Oktober zum Preis von 4449 Euro bzw. 4749 Euro. (aum)