Der Audi aus dem Eis

Audi bringt aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Audi Sport GmbH (ehemals Quattro GmbH) den RS e-Tron GT in der Sonderauflage „Ice Race Edition“. Sie nimmt Bezug auf den GP Ice Race in Österreich. Die Grundfarbe ist Florettsilber metallic, die für Eiskristalle steht. Die weiße und violette Teilfolierung sollen an Schnee und schimmernde Skibrillen erinnern. Das Carbondach ist schwarz.

Im Innenraum sind die Sitzmittelbahnen, Schulterbögen und Seitenwangen in der Lederfarbe Diamantsilber gehalten, dazu kommen schwarze Partien und lilafarbene Kontrastnähte. Das Leder-Alcantara-Lenkrad besitzt analog zu Rennwagen in der Zwölf-Uhr-Stellung eine Markierung. Mit dem geänderten Hintergrundbild im MMI ist im unteren linken Bereich des Bildschirms der Schriftzug „RS e-tron GT ice race edition“ eingeblendet. Unten rechts steht die individuelle Fahrzeugnummer. Die Ambientebeleuchtung schaltet bei der Wahl des Bergmotivs auf Violett.



Der RS e-Tron GT Ice Race Edition wird europaweit 99-mal aufgelegt. (aum)