Holger Manz wird Werkleiter bei VWN in Hannover

Holger Manz, bisher Leiter Hochvoltsysteme und Energieversorgung im Volkswagen Konzern, wird zum 1. September 2023 Werksleiter vom bisherigen Werkleiter für den Standort Hannover von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Er übernimmt die Aufgabe von Thomas Hahlbohm, der zu Volkswagen México wechselt und leitet dort künftig das Werk in Puebla.

Holger Manz promovierte 2001 bei Volkswagen und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Im Anschluss übernahm er Aufgaben im Bereich Forschung und Entwicklung der Marke Volkswagen sowie der Volkswagen Komponente, bevor er 2009 in der Entwicklung in Wolfsburg den Bereich Antriebssysteme leitete. Drei Jahre später übernahm er die Leitung der Entwicklung der Fahrwerk- und Batteriesysteme bei der Volkswagen Komponente in Braunschweig. Seit 2016 verantwortet er die Entwicklung der Hochvoltsysteme und Energieversorgung bei Volkswagen.



Thomas Hahlbohm ist Diplom-Ingenieur (Maschinenbau), begann seine berufliche Laufbahn 1985 in Hannover mit einer Ausbildung als Kfz-Schlosser bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Nach anschließendem Studium war er bei VWN von 1995 bis 1999 im Bereich Planung/Umweltschutz tätig, danach am Standort zuständig für Infrastrukturplanung. Von 2001 bis 2006 war Hahlbohm bei Volkswagen Poznań in verantwortlichen Positionen (u.a. Bereich Montage, Lackiererei) tätig, übernahm im Anschluss erneut Leitungsfunktionen im Werk Hannover. Von 2011 bis 2014 arbeitete Hahlbohm als Leiter der Fertigung im Werk Pacheco (Argentinien). 2015 wurde er Leiter Standortplanung und Werktechnik, bevor er 2018 die Gesamtleitung des Werks in Stöcken übernahm.



Am Hauptsitz von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover fertigt die Marke den T6.1 als Transporter, Caravelle und California, seit 2021 den Multivan und seit 2022 den vollelektrischen ID. Buzz1. Zudem fertigt die Volkswagen Group Components in der Gießerei Teile für den Konzern und außerdem die Schnellladesäule Flexpole. Am Standort sind mehr als 13.000 Menschen beschäftigt. (aum)