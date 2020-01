VW-Werk bereitet sich auf T7 und ID Buzz vor

Nach zweiwöchiger Weihnachtspause beginnt morgen bei Volkswagen im Nutzfahrzeugwerk Hannover wieder die Fahrzeugfertigung. Während der Produktionsruhe hat das Unternehmen Teilbereiche für den Bau von künftigen Modellen vorbereitet sowie Modernisierungs- und Wartungsarbeiten an den bestehenden Anlagen vorgenommen. So soll neben dem T6.1 ab kommendem Jahr der T7 und ab 2022 der Elektro-Bulli ID Buzz bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover vom Band laufen. (ampnet/jri)