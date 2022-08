Volkswagen Nutzfahrzeuge beendet Sommerpause

Nach drei Wochen Sommerpause beginnt am Montag im Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover wieder die Produktion von ID Buzz, T7 Multivan und T6.1. Das Unternehmen hat den Werksurlaub genutzt, um Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, dazu zählt auch die Vorbereitung der Anlagen auf neue Fahrzeugvarianten des Buzz und des Multivan. Insgesamt kümmerten sich rund 4000 Beschäftigte von VWN, Service- und Fremdfirmen um rund 550 Projekte im Werk.

Im Karosseriebau erkennt beispielsweise jetzt ein mit Hochleistungs-Sensorik ausgestatteter Roboter Teile, die lose in einem Behälter liegen, und greift sie schnell und zuverlässig, um sie der weiteren Verarbeitung zuzuführen. Durch dieses so genannten „Bin-Picking“ entfällt das aufwendige Vorsortieren von Teilen in Magazinen. Im Rahmen der Infrastruktur-Anpassung des Werkes wurde außerdem ein Anlagenbereich mit der Gesamtgröße von 1500 Quadratmetern inklusive sämtlicher Systeme und Robotern versetzt. Die Lackiererei wurde erweitert, um künftig die Karosserien von ID Buzz, Multivan und Transporter vor dem Lackieren auf einer Linie abzudichten. Hierzu wurde unter anderem ein Roboter mit sieben Achsen installiert, der nun so flexibel einsetzbar ist, dass er die PVC-Nähte automatisch bei verschiedenen Fahrzeugen setzen kann.



Außerdem hat VWN 52 zusätzliche Ladepunkte am Werk in Betrieb genommen. Insgesamt können jetzt bis zu 329 Elektrofahrzeuge auf dem Werksgelände (108 Ladepunkte) und auf den Parkplätzen rund um das Werk (221 Ladepunkte) geladen werden. Noch in diesem Jahr werden weitere 78 Ladepunkte installiert. Bis Mitte 2023 sollen es dann insgesamt 450 Ladepunkte sein. (aum)