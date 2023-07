VW-Konzern stärkt Stellung in China

Der Volkswagen-Konzern will seine Position in China stärken. So steigt VW bei Xpeng ein und Audi wird seine Zusammenarbeit mit SAIC ausbauen.

Die Marke VW hat eine technologische Rahmenvereinbarung mit Xpeng geschlossen. In der Zusammenarbeit ist zunächst die gemeinsame Entwicklung von zwei Elektromodellen für das Mittelklasse-Segment geplant. Die landesspezifischen Fahrzeuge sollen in drei Jahren als VW auf den Markt kommen. Die Wolfsburger investieren dafür umgerechnet rund 630 Millionen Euro in den chinesischen Hersteller und erhalten im Rahmen einer Kapitalerhöhung 4,99 Prozent der Aktien von Xpeng.



Audi hat mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC in einem strategischen Memorandum vereinbart, die bestehende Kooperation weiter auszubauen. Durch gemeinsame Entwicklungsarbeit soll das Angebot an vollvernetzten Elektrofahrzeugen im Premiumsegment möglichst schnell erweitert werden. Zunächst geht es um ein Segment, in dem Audi bislang noch nicht auf dem chinesischen Markt vertreten ist.



Volkswagen baut außerdem im Rahmen seiner „In China für China“-Strategie den Standort im ostchinesischen Hefei in der Provinz Anhui aus. Das neue Fahrzeugwerk wird noch in diesem Jahr die Produktion starten. Die VW Anhui Component Company errichtet in Hefei eine Fertigungsstätte für Hochvoltbatteriesysteme. Ebenso entsteht mit der Volkswagen Group China Technology Company in Hefei ein Entwicklungs- und Beschaffungszentrum für vollvernetzte, intelligente Elektrofahrzeuge.



Nach schwachem Start zu Jahresbeginn lagen die Auslieferungszahlen des Konzerns in China in den Monaten März bis Mai wieder deutlich über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Rückgang im Juni resultiert nach Unternehmensangaben aus dem hohen Vorjahresniveau und aus Sondereffekten wie Steuerfreistellungen und Subventionen durch die Kommunen für den Kauf von Verbrennerfahrzeugen. Unterm Strich hielt die Volkswagen Group China im ersten Halbjahr mit knapp 1,452 Millionen Auslieferungen (minus 1,2 Prozent) das Niveau des Vorjahres. (aum)