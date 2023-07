MG 4 bekommt mehr Leistung und Allradantrieb

MG legt beim 4er ordentlich nach: Als neues Topmodell wird der MG 4 Electric X-Power von zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 320 kW (435 PS) über beide Achsen angetrieben. Damit beschleunigt er in 3,8 Sekunden von null auf 100 km/h. Der X-Power verfügt über ein elektronisches Sperrdifferenzial und Torque Vectoring zwischen allen vier Rädern. Das Drehmoment beträgt bis zu 600 Newtonmeter. MG gibt eine Durchschnittsreichweite von 385 Kilometern und einen Normverbrauch von 18,7 kWh an. Die Preisliste für das ab sofort bestellbare Fahrzeug beginnt nach Abzug der Förderprämie bei 44.313 Euro plus Lieferkosten. (aum)