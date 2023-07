Zwei deutsche Techniker treten in Südkorea an

Hyundai hat die beiden deutschen Teilnehmer für seine 14. Skill Olympics in Südkorea ermittelt. In der nationalen Ausscheidung des internen Wettbewerbs der Aftersales-Mitarbeiter setzte sich Maik Schewe von Bob-Automobile in Hagen in der Kategorie „Elektrofahrzeuge“ und Rainer Abt vom Auto-Team in Balingen in der Kategorie „Verbrennerfahrzeuge“ durch.

An der Endausscheidung nahmen fünf Techniker teil. Sie mussten an verschiedenen Teststationen Fehler an Fahrzeugen finden, eine vollständige Diagnose und ein Protokoll der Prüfschritte samt Prüfergebnis erstellen sowie einen Reparaturvorschlag machen. Rainer Abt gewann das Finale bereits zum vierten Mal. Er hatte 2019 die internationalen Skill Olympics 2019 für sich entschieden. (aum)