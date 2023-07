Mercedes lädt bei Tesla

Ab kommendem Jahr können Fahrer eines Mercedes-Benz in Nordamarika auch die Supercharger von Tesla nutzen. Zunächst wird den Kunden ein Adapter angeboten, ab 2025 sollen die Elektrofahrzeuge von Mercedes serienmäßig mit der NACS-Technik angeboten werden. Gleichzeitig will das Unternehmen gemeinsam mit Partnern ein eigenes, aber markenoffenes Schnellladenetz in Amerika aufbauen. Entsprechende Pläne gibt es auch für Europa, China und andere Kernmärkte. (aum)