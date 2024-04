Auto-China: So mancher Mercedes-Benz wird zur Spielhalle

Mercedes-Benz kündigte heute auf der Auto China 2024 (bis 5. Mai) an, in Kooperation mit Tencent and Electronic Arts bis Ende dieses Jahres „Need for Speed Mobile“ zunächst in China in ausgewählte Fahrzeuge zu integrieren. Mercedes-Benz wird das Videospiel über ein Over-the-Air (OTA)-Update für Fahrzeuge mit MBUX der dritten Generation in China zur Verfügung stellen. Für das volle Gaming-Erlebnis können die Insassen ihren Bluetooth-Gaming-Controller bei stehendem Fahrzeug verwenden. (aum)