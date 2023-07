Mercedes-Benz CLE: Das neue Maß

Er ist weder C- noch E-Klasse, sondern setzt sein eigenes Maß: CLE hat Mercedes-Benz sein neues Coupé getauft, das 4,85 Meter lang ist und damit die beiden genannten Vorgänger um 16,5 bzw. 1,5 Zentimeter übertrifft, höher als C-, aber niedriger als E-Klasse Counpé ist, beim Radstand hingegen wieder etwas kürzer als der E ist. Mit weit nach hinten gerückter Fahrgastzelle, stark geneigter Frontscheibe, zum Heck hin fließend abfallendem Dach und Motorhaube mit zwei Powerdomes verkörpert der CLE klassische Coupé-Tugenden. Die Frontpartie ist leicht nach vorne geneigt, die Spurweite hinten etwas breiter als beim E-Klasse-Coupé.

Der CLE verfügt über ein 12,3 Zoll großes freistehendes volldigitale Instrumentendisplay sowie 11,9-Zoll-Zentraldisplay im Hochformat in der um sechs Grad in Richtung Fahrersitz geneigten Mittelkonsole. Die Anzeigegrafiken und deren Anordnung sind aus der C-Klasse übernommen, während die neuen Haupt-Icons im Zentraldisplay erst kürzlich in der neuen E-Klasse eingeführt wurden. Alle Motoren sind 48-Volt-Mildhybride. An der Spitze der Antriebe steht ein 3,0-Liter-Reihensechszylinder. Den CLE wird es auch als Cabriolet geben.



Die Markteinführung des Zweitürers der neuen Klasse ist für Ende des Jahres vorgesehen. (aum)