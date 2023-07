Christopher Rux übernimmt auch Jeep-Kommunikation

Der 38-Jährige folgt auf Markus Hauf, der nach 23 Jahren für die Marke in den Ruhestand geht. Parallel weiterhin Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Citroën in Deutschland.

Christopher Rux, der einen MBA in General Management der School of International Business & Entrepreneurship (SIBE) hält, in startete seine Automobil-PR-Karriere 2009 bei der Daimler AG in der Mercedes-Benz-Kommunikation in Stuttgart. 2012 kam der gebürtige Berliner zu Opel nach Rüsselsheim, wo er verschiedene Positionen in der internationalen Produkt- und zuletzt Technologiekommunikation inne hatte. Seit über drei Jahren leitet er die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Citroën in Deutschland. (aum)