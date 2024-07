RAM und Dodge in Europa unter neuer Leitung

Eric Laforge wird zusätzlich zu seiner Funktion als Leiter der Marke Jeep in der Vertriebsregion Enlarged Europe bei Stellantis auch die Leitung von RAM und Dodge übernehmen. Er übernimmt damit die Aufgaben von Domenico Gostoli, der zukünftig in Italien für die leichten Nutzfahrzeuge der nationalen Vertriebsgesellschaft verantwortlich ist sowie das Geschäft LCV Military Sales & RAM Brand Fleets in der Region erweitertes Europa führen wird. (aum)