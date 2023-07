Hyundai und Kia stellen Fuhrpark für Frauenfußball-WM

Hyundai und Kia werden gemeinsam die diesjährige Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland als offizielle Mobilitätspartner der FIFA unterstützen. Vorgesehen sind 371 Fahrzeuge, mit denen Teams, Offizielle, VIPs und Gäste zwischen den Spielorten transportiert werden sollen, 235 in Australien und 136 in Neuseeland. Die offizielle Übergabe ist für den 3. Juli im Stadium Australia in Sydney geplant. Bereits im Mai hatte die Hyundai Motor Group die Verlängerung der Partnerschaft mit dem Welt-Fußballverband bis 2030 angekündigt.

Hyundai Motor wird auch Fahrzeuge für die Trophy Tour zur Verfügung stellen, wenn diese in den Städten Hamilton, Wellington und Dunedin Halt macht. Die Trophy Tour startete am 25. Februar in Japan und bereist alle 32 an der WM teilnehmenden Länder. Der Abschluss findet vom 13. bis 15. Juli in der Hauptstadt Neuseelands statt.



Darüber hinaus wird die Hyundai Motor Company im Rahmen ihres Sponsorings erneut mit dem Fifa-Museum zusammenarbeiten. Nach den WM-Sonderausstellungen in Moskau (2018), Paris (2019) und Doha (2022) ist dies die vierte Kooperation. Die Ausstellung wird während der gesamten Dauer des Turniers beim Fifa Fan Festival in Sydney zu sehen sein und zeigt die Entwicklung der Frauen-WM. (aum)