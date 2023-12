Schneekette auf Knopfdruck

Die Konzernschwestern Kia und Hyundai haben eine neue, ins Rad integrierte Schneeketten-Technologie entwickelt. Sie ermöglicht es, auf verschneiten Straßen per Knopfdruck für mehr Sicherheit und Fahrstabilität zu sorgen. Das System arbeitet mit Modulen aus einer so genannten Formgedächtnis-Legierung, auch Memory-Metall genannt. Diese L-förmigen in der Felge verankerten Module sind bei normaler Fahrt in radialen Rillen des Reifens verborgen. Wenn der Fahrer die Schneeketten-Funktion per Knopfdruck einschaltet, wird das Memory-Metall mittels Strom dazu gebracht, wieder sein ursprüngliches J-förmiges Profil anzunehmen. Dadurch ragen die Module aus der Reifenoberfläche und bieten auf schneebedeckter Fahrbahn mehr Grip.

Die Technik, die das Anlegen von Schneeketten ersparen könnte, ist in Südkorea und den USA zum Patent angemeldet. Kia und Hyundai wollen das System weiterentwickeln und schließen eine spätere Serienfertigung nicht aus. (aum)