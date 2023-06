Partnerschaft für saubere Meere geht ins dritte Jahr

Hyundai und die Meeresschutzorganisation Healthy Seas haben ihre Partnerschaft verlängert und gehen mit einer Reinigungsaktion in Tossa de Mar, einem stark verschmutzten Meeresgebiet an der spanischen Costa Brava, in ihr drittes gemeinsames Jahr. Dabei wurde ein großes Kiemennetz entfernt, das ein Riff innerhalb der Grenzen eines Meeresschutzgebiets bedeckte. Kiemennetze bilden eine „Netzwand“, indem sie senkrecht im Wasser aufgehängt werden. Wenn Fische aus dem Netz heraus schwimmen wollen, bleiben sie mit ihren Kiemendeckeln hängen. Trotz ihres geringen Gewichts sind Kiemennetze die tödlichste Form des Meeresmülls. Bei der Aktion wurden viele Meerestiere, insbesondere Krebstiere, aus dem Netz gerettet.

Neben dem globalen Kampf gegen die Meeresverschmutzung geht es auch darum die Kreislaufwirtschaft zu fördern. So werden aus Resten alten Fischernetzen, die im Rahmen gemeinsamer Aktionen mit Unterstützung etwa auch von der Taucherinitiative Ghost Diving aus dem Wasser geholt werden, zusammen mit anderen recycelten Materialien die Fußmatten für die Modelle Ioniq 5 und Ioniq 6 hergestellt. (aum)