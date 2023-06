Hyundai-Konzern baut Kooperation mit Vodafone Business aus

Der Hyundai-Konzern und Vodafone Business haben eine mehrjährige Verlängerung ihrer seit 2018 bestehenden strategischen Partnerschaft vereinbart. Das Mobilfunkunternehmen wird im Rahmen der erweiterten Partnerschaft seine globale IoT-Konnektivität (Internet of Things / Internet der Dinge) in Connected-Car-Services für Fahrzeuge der Konzernmarken Kia, Hyundai und Genesis-Fahrzeuge in Europa einbringen. Damit werden Kunden in über 40 europäischen Ländern hochentwickelte Streaming- und Infotainment-Dienste für das Auto angeboten. (aum)