Skoda Enyaq iV 80x jetzt auch als Coupé

Skoda bietet den iV80x jetzt auch in der Variante Coupé an. Die beiden Elektromotoren liefern eine Gesamtleistung von 195 kW (265 PS) und sorgen für Allradantrieb. Das maximale Drehmoment beträgt 425 Newtonmeter. In 6,8 Sekunden beschleunigt der Enyaq Coupé iV 80x von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 160 km/h elektronisch abgeriegelt. Die Batterie mit 82 kWh (netto 77 kWh) ermöglicht eine Reichweite von bis zu 528 Kilometern.

Der Skoda Enyaq Coupé iV 80x mit dem Interieurdesign Selection Loft ist zu Preisen ab 56.650 Euro erhältlich. Die SUV-Variante ist ab 51.150 Euro zu haben. (aum)