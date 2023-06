Miraculous-Superhelden fahren VW-ID-Elektromodelle

Volkswagen hat eine exklusive Partnerschaft mit den beiden Co-Produzenten ZAG und Mediawan Kids & Family für den animierten Familienfilm „Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie“ vereinbart. In den vergangenen Jahren wurde die Serie „Miraculous“ in mehr als 130 Ländern zu einem globalen Popkultur-Phänomen für Familien, mit über 33 Milliarden Aufrufen auf YouTube und Spitzenplatzierungen im Fernsehen. Der nun produzierte Film wird weltweit in mehr als 100 Märkten anlaufen, ab dem 5. Juli in den Kinos und ab dem 28. Juli auf der Streaming-Plattform Netflix.

Der Blockbuster integriert Elektroautos von Volkswagen in seine Handlung. So fährt Cat Noir mit dem ID 4 und Ladybug mit der Studie eines elektrischen Beetle. Gabriel Agreste, der erfolgreiche Stylist, soll einen ID Vizzion fahren, während der ID Buzz als Toms Bäckerei-Lieferwagen auftreten wird. (aum)