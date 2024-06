VW begleitet die EM mit Sondermodellen

Volkswagen wird auch die anstehende Fußball-Europameisterschaft wieder mit einer Sonderedition begleiten. Caddy, ID Buzz und Multivan bringen als Modell „Goal“ Netto-Preisvorteile zwischen 1140 Euro und 2975 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienfahrzeug. Das sind laut Hersteller bis zu 50 Prozent Ersparnis bei den Extras. Alle drei Sondermodelle tragen entsprechende Editions-Logos und sind auch als Langversion erhältlich.

Der VW Caddy Goal verfügt als Pkw-Modell unter anderem über das mehrfarbige digitale Cockpit, den Travel Assist,

Rückfahrkamera und den Parklenkassistenten. Dazu kommen schwarz lackierte Außenspiegelgehäuse, schwarze Leichtmetallfelgen, abgedunkelte Scheiben, Alu-Pedalerie, Lenkrad und der Schalthebel in Leder sowie beheizbare Vordersitze. An Fahrhilfen sind die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage sowie der Auspark- und Spurwechsel-Assistenten an Bord.



Der Multivan Goal verfügt im Vergleich zum Multivan Life zusätzlich über das Licht- und das Parkpaket sowie das Assistenzpaket „Advanced“ mit automatischer Distanzregelung, Car-2-X-Funktion, Travel Assist und Emergency Assist sowie den Spurwechsel- und Ausparkassistenten und den Ausstiegswarner. Ebenfalls mit dabei sind unter anderem Drei-Zonen-Klimatisierung, beheizbares Lenkrad, das Digital Cockpit Pro und schwarze 17-Zoll-Leichtmetallräder sowie Alu-Pedalerie.



Die Preise bewegen sich zwischen 36.902 Euro und 66.212 Euro (inkl. Mehrwertsteuer. (aum)