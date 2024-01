VW lieferte 4,87 Millionen Autos aus

Die Marke Volkswagen hat im vergangenen Jahr weltweit rund 4,87 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind 6,7 Prozent mehr als 2022. Den Absatz der vollelektrischen Modelle legte um 21,1 Prozent auf rund 394.000 Einheiten zu. Die größten Märkte für die Stromer waren China, Deutschland, USA, Großbritannien, Schweden, Frankreich, Norwegen und Belgien. VW profitiert auch vom SUV-Boom. Jedes zweitre Fahrzeug der Marke weltweit fällt in diese Kategorie. Die Nachfrage stieg um knapp 15 Prozent. Beliebtestes Volkswagen-Modell in diesem Segment in Europa war der T-Roc. (aum)