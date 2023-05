Mario Köhler wird Opel-Markenchef in Deutschland

Mario Köhler (46) wird zum 19. Juni 2023 Markenchef von Opel in Deutschland. Er folgt auf Stefan Moldaner, der seit Anfang dieses Jahres die operative Markenführung interimsweise von Andreas Marx übernommen hatte und in die markenübergreifende Vertriebsorganisation von Stellantis Deutschland wechselt.

Mario Köhler verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie. Er wechselt von Toyota, wo er als Head of Network & Retail Europe tätig war, zum Stellantis-Konzern. Davor hatte er mehrere Positionen in den Bereichen Vertrieb Aftersales bei Toyota Deutschland übernommen und war dort zuletzt Director Sales, Aftersales & Network. (aum)