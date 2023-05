Continental zieht sich aus Russland zurück

Die Continental AG hat ihr Werk in Kaluga, Russland, an das russische Unternehmen S8 Capital verkauft. Dieser Schritt ist Teil des angekündigten kontrollierten Rückzugs vom russischen Markt als Reaktion auf den Krieg gegen die Ukraine. Continental und S8 haben die Übernahme der Beschäftigten im Rahmen des Verkaufsvertrags vereinbart. Teil des Verkaufs ist ebenso die Vertriebsgesellschaft des Unternehmensbereiches Tires in Moskau. Die Transaktion ist von den zuständigen Behörden genehmigt. (aum)