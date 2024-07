Toyota schickt über 4000 Beschäftigte zu den Paralympischen Spielen

Mehr als 4000 Toyota-Mitarbeiter aus ganz Europa werden live bei den Paralympischen Spielen zu Gast sein und können die Athletinnen und Athleten aktiv anfeuern. 110 von Ihnen kommen aus Deutschland, davon 75 Beschäftigte aus den Toyota-Autohäusern. Qualifizieren konnten sie sich dafür seit Anfang 2022 über eine eigens dafür programmierte App. Sie richtete sich an die rund 100.000 europäischen Beschäftigten in Handel, Produktion und Verwaltung und wurde in 34 Sprachen angeboten.

Über 22.000 Mitarbeiter hatten sich die „Start Your Impossible“-App heruntergeladen und seitdem in jedem Quartal verschiedene Herausforderungen absolviert, die mit Punkten belohnt wurden. Dabei waren nicht nur Sportlichkeit gefragt, sondern auch Volunteering-Aktivitäten und es galt, Wissenstests zu verschiedenen Themen zu bestehen.



Außerdem gab es besondere Belohnungen, wie etwa Startplätze beim „Marathon pour tous“ (Marathon für alle) am 10. August 2024, bei dem über 20.000 Teilnehmer auf der Pariser Marathonstrecke durch die französische Hauptstadt laufen werden – mit dabei auch zwei erfolgreiche App-Gewinner aus Deutschland. Ein weiteres Highlight war der Fackellauf durch Frankreich. Zu den europaweit ausgelosten 20 Fackelläufern gehörte hier die deutsche Toyota-Händlermitarbeiterin Carina Hoffmann aus Villingen-Schwenningen, die am 11. Juli 2024 in Avallon im Département Yonne die Fackel tragen durfte. (aum)