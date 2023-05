Ducati Supersport 950 S bekommt zwei Streifen

Ducati bietet die Supersport 950 S in der neuen Lackierung „Stripe Livery“ an. Dabei akzentuieren ein schmaler roter und ein breiter grauer Streifen (Stripe) die bisherige Grundfarbe „Iceberg White“. Sie unterstreichen den sportlichen Charakter der Ducati und ziehen sich vom vorderen Kotflügel über die Verkleidung, wobei der rote Strich optisch in den gleichfarbigen Gitterrohrahmen übergeht. Technisch bleibt die 110 PS (81 kW) leistende Supersportlerin, die es auch als A2-Version für Einsteiger gibt, unverändert. (aum)