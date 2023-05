Toyota steigert Absatz und Umsatz

Toyota hat den Fahrzeugabsatz im zu Ende gegangenen Geschäftsjahr (1. April 2022 bis 31. März 2023) leicht um 1,7 Prozent auf 10,56 Millionen Fahrzeuge gesteigert. Der Konzernumsatz legte um 18,4 Prozent auf umgerechnet rund 263,51 Milliarden Euro zu. Der Nettogewinn belief sich belief sich auf gut 2,45 Billionen Yen (17,39 Milliarden Euro). das sind über vier Milliarden Euro weniger als im Vorjahr.

In Europa hat Toyota im zurückliegenden Geschäftsjahr 1,03 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das ist ein leichter Zuwachs von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In der größten Absatzregion Nordamerika hat das Unternehmen mit knapp 2,41 Millionen Auslieferungen das Vorjahresniveau gehalten. Auf dem japanischen Heimatmarkt legten die Verkäufe um 7,5 Prozent auf fast 2,07 Millionen Fahrzeuge zu, im übrigen Asien betrug die Steigerung 13,5 Prozent auf mehr als 1,75 Millionen Einheiten. In den anderen Regionen wie Mittel- und Südamerika, Australien und Ozeanien, Afrika und dem Nahen Osten wurden knapp 1,57 Millionen Autos des Konzerns abgesetzt, was einem Plus von 15,8 Prozent entspricht. (aum)