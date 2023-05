Ducati weiter auf Erfolgskurs

Wenn es so weiter geht, steuert Ducati erneut auf ein Rekordjahr zu: Mit 14.725 Auslieferungen hat der Motorradhersteller im ersten Quartal den Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um neun Prozent gesteigert. Auf dem Heimatmarkt Italien wurden sieben Prozent mehr Maschinen verkauft, die USA und Deutschland als zweit- und drittgrößter Markt verzeichneten jeweils ein Plus von 21 Prozent. Topseller ist mit 2668 Einheiten die Multistrada V4. Dahinter folgten in den ersten drei Monaten die Monster und die Desert X mit 2005 bzw. 1442 Stück. (aum)