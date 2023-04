Ducati geht mit der nächsten Generation auf Tour

Auf einer „Scrambler Next-Gen“-Tour macht Ducati in fünf europäischen Städten Station, um die neu Scrambler-Generation vorzustellen. Mit dabei ist auch die von Van Orton Design entworfene Spezialversion der Scrambler Icon. Nach London und Mailand stoppt die Tour am 13. Mai in München in der Jochen-Schweizer-Arena. Neben den Probefahrten mit der in neun verschiedenen Farben erhältlichen Icon können die Teilnehmer Surfshows auf der ersten Indoorwelle Deutschlands erleben. Nach der Probefahrt können die Besucher selbst aufs Brett steigen. Ein Foodcourt, eine Bar, Lounges und DJs runden das Programm ab.

Paris und Madrid sind dann die letzten beiden Stationen. Nähere Informationen auch zu den Testfahrtbuchungen finden sich auf den Internetseiten von Ducati. (aum)