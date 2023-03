Tina Ruland fährt jetzt Mokka statt Manta

Ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte Tina Ruland 1991 in „Manta Manta“. Jetzt kehrt die 56-Jährige als Hauptdarstellerin und Friseurin Uschi in „Manta Manta – Zwoter Teil“ zurück. Allerdings fährt sie dieses Mal in der Actionkomödie statt Manta einen Opel Mokka Electric. Auch privat sieht die gebürtige Kölnerin die Zukunft in der Elektromobilität.

„Manta Manta – Zwoter Teil“ von Constantin Film startet am 30. März in den deutschen Kinos. (aum)