Vorschau: Bayern-Bolide, Kölner Elektriker und finnisches Superbike

Ford ist als Volumenhersteller etwas spät in die Elektromobilität eingestiegen. Nach dem Mustang Mach-E stellen die Kölner in der kommenden Woche endlich ein vollelektrisches Volumenmodell vor. Trotz der Übernahme der MEB-Plattform von Volkswagen soll es ein echter Ford sein. Jens Meiners berichtet von der Fahrvorstellung des Münchener Boliden BMW XM. Mit diesem Fahrzeug positioniert sich die Marke in der obersten SUV-Kategorie. Der Plug-in-Hybrid bringt es auf über 650 PS.

Brixton traut sich aus der Deckung: Mit der Cromwell 1200 bringt die österreichische Marke ihr erstes „großes“ Motorrad oberhalb der Halb-Liter-Klasse. Britischer Classic-Style trifft chinesische Twin-Technik. Kann das was werden? Unser Autor Ralf Bielefeldt kennt nach dem Praxistest die Antwort. Und noch ein neues Motorrad: 139 Elektrobikes zählt die Zulassungsstatistik für die ersten beiden Monate des Jahres. Mit Verge betritt nun ein weiterer Hersteller die Bühne, der ein Stück von der Mini-Torte abhaben möchte. Die finnische Firma präsentiert ein Supberbike mit unglaublichen 1200 Newtonmetern Drehmoment, Motor in der Felge und einem Beschleunigungswert von zweieinhalb Sekunden für den Sprint auf Tempo 100. Zudem klären wir die Frage, wie der Newcomer auf dem Markt Fuß fassen will.



Skoda will nachhaltiger werden. Wie das gelingen soll, lässt sich Michael Kirchberger beim deutschen und hierzulande erfolgreichsten Importeur in Weiterstadt erklären.



In 70 Jahren reifte der Land Rover Defender zur Geländelegende heran, die weder Hochgebirge noch Holperpfade, Wüsten noch Wasserläufe aufhalten konnten – bis er sich im Dickicht der EU-Regularien verfing. Die Neuauflage erfüllt nun alle Standards und setzt die Offroad-Tradition fort. Und doch darf man fragen: Wieviel Landy steckt noch im Defender? Antwort gibt unserer Praxistest.



