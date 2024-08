Vorschau: Sparsame Diesel, günstige Leasingraten und Rekorde

Unser Chefkorrespondent Jens Meiners beschreibt im Detail den neuen Audi Q5, der jetzt in seine dritte Modellgeneration geht. Das Design wurde noch unter Marc Lichte entworfen, technisch setzt der Q5 auf sparsame und saubere Diesel- und Ottomotoren mit Teilelektrifizierung. Als besonders sparsam erweist sich trotz seiner Größe auch der Kia Sorento mit 2,2-Liter Diesel, den wir zum Praxistest hatten. Groß gibt sich auch der Peugeot E-5008, und das in mindestens zweifacher Hinsicht. Er ist der einzige vollelektrische Siebensitzer in seinem Segment und soll zudem bis zu 650 Kilometer am Stück schaffen. Guido Borck weiß mehr.

Autos werden immer teurer? Von wegen: Viele Hersteller unterbieten sich mit günstigen Leasingraten. Was steckt dahinter? Guido Reinking gibt Antworten.



Lieb und teuer ist den Deutschen auch das Camping. Der heute beginnende Caravan-Salon in Düsseldorf hat mit mehr als 770 Ausstellern eine neue Rekordmarke gesetzt. Die Vielfalt an Reisemobilen hat ebenfalls nie dagewesene Höhen erreicht. Unser Autor Michael Kirchberger wagt dennoch den Überblick über das schwer überschaubare Angebot.



Zudem versorgen wir Sie wie gewohnt an sieben Tagen in der Woche mit Meldungen und Berichten über Neuigkeiten aus der Automobilwelt und alle anderen Mobilitätsbereichen. (aum)