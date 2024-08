Vorschau: Einmal ohne Extras und neue EU-Pläne

Der Citroën C4 ist das Angebot der Franzosen in der Kompaktklasse. Nur selten verirrt sich ein Basismodell in die Testwagenflotte. Wir waren mit der Version „You“ ohne Extras unterwegs, die für 19.565 Euro ohne Extras bei den Händlern steht. Was darf erwartet werden – und was nicht?

Technologieoffenheit – was für viele inzwischen zum ideologischen Kampfbegriff geworden ist, wird beim Kia Niro schlicht zur kundenfreundlichen Angebotsvielfalt. Der kompakte Crossover ist als batterieelektische Version, als Plug-in-Hybrid und als Verbrenner mit Elektro-Unterstützung zu haben. Und als Teilzeit-Stromer versöhnt er – bei sachgemäßer Anwendung – alltagstaugliche Mobilität mit grünem Gewissen, hat unser Autor Frank Wald im Praxistest herausgefunden. Derweil hat die EU nun auch den Hybrid ins politische Visier genommen und will ihm ebenfalls an den Kragen gehen. Zudem befassen wir uns mit dem induktiven Laden von Elektroautos.



