Vorschau: Alfa ausverkauft und Hyundai kantig

Sie heißen zuletzt 8C und 4C, die in homöopathischen Dosen gebauten Zweisitzer von Alfa Romeo. Mit dem 33 Stradale setzen die Italiener diese Traditon fort. Das Fahrzeug wird noch teurer und noch rarer sein und knüpft an den gleichnamigen Supersportwagen von 1967 an. Alle 33 Fahrzeuge der Sonderedition sind bereits verkauft. Am anderen Ende des Modellprogramms steht der Junior, der in Kürze Interessenten den Einstieg in die Marke deutlich günstiger ermöglicht.

Der neue Hyundai Santa Fe steht mit zwei elektrifizierten Antrieben zur ersten Ausfahrt bereit. Die fünfte Generation der großen SUV-Baureihe der Koreaner unterscheidet sich vor allem durch ihr kantiges Design und den großen Innenraum, in den fünf, sechs oder sieben Sitzen passen. Doch vor allem auf den ganz vorne links hat sich unser Autor Frank Wald konzentriert.



Während in einigen Bundesländern die Schule bereits wieder angefangen und in anderen die Sommerferien bald enden, weckt der Caravan-Salon in Düsseldorf Ende nächster Woche schon wieder Lust auf den nächsten großen Urlaub. Die 750 Aussteller erwarten zur laut Veranstalterweltggrößten Messe ihrer Art mehr als 250.000 Besucher. (aum)